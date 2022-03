Carolina Cruz y Lincoln Palomeque hacen oficial su separación con un directo mensaje

Desde hace unos meses surgieron algunos rumores sobre la separación de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque , debido a que la pareja borró la gran mayoría de sus fotografías juntos en las redes sociales.

La presentadora de Día a Día y el actor no habían dado ningún tipo de declaración al respecto, por lo que quisieron mantener el proceso de su relación en privado y sin generar ningún tipo de polémica que pudiese afectar la formación de sus hijos.

No obstante, por medio de una publicación en sus historias de Instagram y dejando en claro que no es un comunicado de prensa, sino palabras escritas desde el cariño, la expareja confesó su separación.

Este amor de muchos años se transformó y se ha convertido en respeto, apoyo y trabajo en equipo. Llevamos muchos meses trabajando en nuestra familia, en sanar para estar bien.

Los dos, quienes compartieron el mismo mensaje, dejaron en claro que sus hijos Salvador y Matías son sus mayores tesoros y que por ello lo manejan con el mayor amor y respeto.

Así mismo, le pidieron a sus seguidores y a quienes llegase esta publicación que respetaran lo que estaba sucediendo y no dieran opiniones, pues no quieren que esto afecte a los pequeños, aclarando que no darán mayores declaraciones al respecto.

Hemos tomado la sana y poderosa decisión de terminar nuestra relación como pareja, para seguir construyendo como padres, amigos y compañeros de camino en la vida.

"Aquí no hay malos, solo hay buenos seres humanos con ganas de buscar la felicidad y tranquilidad día a día", afirmaron, con la intención de cortar con aquellos chismes que hablaban de infidelidad o descuido de los hijos.

Con esto, la expareja dejó en claro que terminó en buenos términos, que continuarán una gran relación para la formación de sus hijos y que no quieren mayor polémica en medio de esta decisión.