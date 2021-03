Camilo confesó que Ricardo Montaner le ayudó a conquistar a Evaluna

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner conforman una de las parejas más cotizadas en la industria musical no solo por las increíbles coreografías y canciones que lanzan frecuentemente, sino por el nivel de compaginación que se tiene mutuamente.

Sin embargo, muy pocos conocían que fue Ricardo Montaner quien le dio una ayuda al intérprete de 'Ropa Cara' para que pudiera conquistar a su hija, con quien Camilo mantiene una fuerte conexión que se refleja en cada una de la publicaciones que realizan en sus redes sociales.

En una entrevista para 'La Peña Morfi', el músico confesó que Montaner le daba trabajo para que pudiera ahorrar dinero y viajar desde Colombia a Miami, Estados Unidos, en donde se encontraba 'La Pulga' viviendo junto a su familia.

"Me daba para grabar unos demos. Yo creo que él nunca necesitó esos demos. Yo creo que él me ponía a grabar para que pudiera ahorrar para visitar a Evaluna y que así yo no sintiera que nadie me estaba invitando", comentó el joven.

A pesar de que Montaner nunca le ha confesado al esposo de su hija que verdaderamente deseaba ayudarle con el romance en la medida que le daba trabajo, el cantante está seguro que es así, porque lo hacía principalmente en fechas importantes como el cumpleaños de Evaluna.

Posteriormente, agregó que durante las visitas que le hacía a la familia en Estado Unidos, disfrutaba pasar tiempo con sus cuñados, Mau y Ricky , con quienes fue formando un fuerte lazo de amistad que se fue enriqueciendo con el tiempo gracias a la música, ya que los tres se reunían a componer canciones.

Esto fue un factor determinante para que el intérprete de 'Machu Picchu' consolidara su carrera artística, puesto que le permitió hacer colaboraciones con más exponentes del género e ir ganando paulatinamente reconocimiento tanto en su país como en el escenario internacional.