Camilo cautiva las redes sociales por un video en el que aparece sin su bigote

En un video de Tik Tok quedó registrado el divertido momento en el que Camilo Echeverry usa un filtro que deja al descubierto cómo luciría su rostro sin su característico bigote que tanto ha causado sensación en el mundo del entretenimiento, lo que generó sorpresa entre los internautas que ya estaban acostumbrados a verlo con este look.

En el video se observa al joven en compañía del reconocido presentador español Pablo Motos, quien de manera inesperada se filmó a sí mismo y al intérprete de 'Vida de Rico' usando un popular filtro que se encarga de borrar cualquier tipo de vello en el área de las mejillas y el mentón.

Echeverry se sorprendió mucho al ver su aspecto en la cámara del celular, lo que causó revuelo en las plataformas digitales. "El tuyo es con dignidad, no te queda mal. A mí me deja como un bordecito. Dios Mío", comentó el esposo de Evaluna Montaner , que no dejaba de admirarse en el dispositivo.

El conductor del programa aseguró en sentido cómico que el paisa se veía igual que un niño de trece años, al mismo tiempo que mencionó que ese era precisamente el motivo por el que ambos preferían dejarse crecer la barba, en vez de rasurarla todos los días.

Algunos fanáticos aprovecharon la ocasión para señalar si prefieran al músico con barba o sin ella: "se ve bello... Parece un niño de doce años", "Camilo mejor sin barba", "mejor mil veces", "se ve bello sin barba, le luce", "la única que puede decidir si se ve mejor con barba o sin ella es Evaluna", entre otros mensajes.

Hace poco, el artista sorprendió a sus seguidores y a todos los colombianos luego de que realizara una presentación de su reciente tema 'Ropa Cara' en el show de Jimmy Fallon, en donde se le ve solo en el escenario vistiendo un overol café mientras en el fondo se alcanza a ver un enorme teléfono rojo.