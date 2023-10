Britney Spears habría usado el video de ‘Everytime’ para hablar sobre su aborto y nadie lo notó

Britney Spears se ha convertido en tendencia debido a un adelanto de su libro de memorias ‘The woman in me’, su confesión ha dejado a más de uno sorprendido, pues es la primera vez que se atreve a hablar del tema.

Durante una entrevista, la ‘Princesa del Pop’ habló sobre su relación con Justin Timberlake , algo que ya había sucedido antes, sin embargo, en esta ocasión reveló que mientras estaba con él, decidió abortar.

Al parecer, el intérprete de ‘Cry me a river’ tendría que ver en la decisión, pues le habría dicho que los dos estaban muy jóvenes para ser padres y que él no se sentía listo para la responsabilidad.

Allí mismo, Spears aseguró que ella pensaba de una manera muy diferente, pues estaba profundamente enamorada y quería formar una familia con él, aunque sucediera antes de lo que esperaban. Sobre el aborto, afirmó que la experiencia fue “una de las cosas más agonizantes que ha experimentado en su vida”.

Aunque nadie lo había notado, Britney Spears pudo haber usado uno de sus videos musicales para hablar del tema y de lo que realmente sentía, se trata de ‘Everytime’, una parte de la letra significa: “me siento pequeña, creo que te necesito, bebé, cada vez que te veo en mis sueños y miro tu rostro me atormentas, supongo que te necesito, bebé”.

No solo esto ha despertado algunas sospechas, también el video ha sido comentado por muchos de los seguidores de la estadounidense, pues allí se ve que ella agoniza y mientras esto sucede, en otra sala, una mujer está teniendo un bebé que poco a poco se acerca más, finalmente, parece que Britney lo ve, decide salir de la bañera en la que pretendía ahogarse y cambia completamente su estado de ánimo.