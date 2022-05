¿Bebé a bordo? Luisa Fernanda W aumenta rumores de un posible embarazo

Luisa Fernanda W , ha acaparado la atención en los últimos días por un posible embarazo. Aunque la paisa no ha confirmado la noticia, en el último vídeo que compartió por medio de su cuenta oficial de Instagram, en su nueva sección #Outfitsqueatinotegustan, donde la mujer posa y desfila con varios atuendos, aumentó las especulaciones. Todo ocurrió cuando lució un vestido amarillo y ajustado, pues dejó ver una pequeña pero notable barriga que podría anunciar un nuevo integrante de la familia.

Las reacciones no se dieron a esperar y varios internautas comentaron sobre esta publicación, incluso, unos aseguraron que era más que confirmado el nuevo embarazo de la youtuber. El clip supera los mil quinientos comentarios y algunos de sus fanáticos escribieron: "ahora sí se ve el bebé", "barriga de bebé a bordo", "que sea la niña" y otras tantas anotaciones por parte de los seguidores de la mujer. Varios internautas suponen que puede ser una pequeña inflamación por alguna comida que le caería mal, ya que sus palabras fueron, “algo me comí que ya se nota. Me supo rico”. La publicación ya cuenta con más de 98 mil likes.



Máximo, es el nombre del primer hijo de la mujer. Actualmente el pequeño está próximo a cumplir dos años, pero al parecer no va a ser hijo único por mucho tiempo. La artista en diferentes ocasiones ha desmentido los rumores, asegurando que todo llegará en su debido momento, sin embargo tras este nuevo vídeo las especulaciones aumentan cada día más.

La empresaria es socia del reconocido restaurante que queda a las afueras del norte de Bogotá, Rancho MX; también lanzó su propia línea de maquillaje, DIVVA by Luisa Fernanda W. Ha tenido gran éxito en sus emprendimientos y en su nueva faceta como empresaria, sin embargo ella no ha dejado de lado las plataformas sociales y la generación de contenido.