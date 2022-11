Así es la historia de amor de Grecia y Juan Manuel, exparticipantes del Desafío The Box 2021 y 2022

Sin lugar a dudas, cada edición del Desafío trae consigo discusiones, momentos emotivos y, por su puesto, historias de amor, de manera que las dos últimas temporadas no podían ser la excepción. Aunque Grecia y Juan Manuel no participaron en la producción de Caracol Televisión al mismo tiempo, sí se conocieron luego de su paso por la Ciudad de las Cajas y desde allí se han demostrado lo mucho que se quieren.

A través de un video oficial, la pareja explicó que se conoció en un evento en Medellín donde asistieron los Súper Humanos tanto del 2021 como del 2022. Aunque se saludaron en su primer encuentro, no pasó nada; sin embargo, la química empezó a surgir cuando programaron una fiesta y Grecia empezó a mostrar interés en su actual pareja sentimental grabando historias y hasta adueñándose de una gorra de él.

Desde este momento, su conexión ha mejorado con el paso de los días, pues en rede sociales muestran cómo hace todo tipo de actividades juntos como llevar a cabo sus rutinas de ejercicios, cocinan y hasta se le miden a hacer algunos retos virales de Internet.

¿Qué pasó con Samir?

Durante la más reciente temporada del reality, los televidentes fueron testigos del romance entre Samir y Grecia; sin embargo, esta supuesta relación no obtuvo los frutos esperados fuera de la Ciudad de las Cajas, pues la exintegrante del equipo Gamma aclaró que al momento de salir con Juan Manuel se encontraba soltera, una revelación que dejó a sus seguidores sorprendidos.

De igual forma, en alguna oportunidad Samir publicó un video en el que daba su versión de lo ocurrido, pero finalmente la grabación se tornó algo divertida. Mira aquí el video: