Andy Rivera sembró dudas sobre una posible nueva relación tras una curiosa publicación

La vida amorosa de Andy Rivera sigue siendo un punto de interés para los fanáticos del cantante, quienes anhelan verlo con una nueva relación y dándose una oportunidad, ya que consideran que esta ha sido un poco caótica en los últimos años y que ya es momento de que pueda avanzar en este tema.

Es por ello que sus seguidores en redes sociales se la pasan muy atentos con respecto a cada una de las publicaciones que allí hace, pues consideran que en cualquier instante habría una señal de que hay alguien que se le ha robado el corazón. No obstante, en varias oportunidades lo han relacionado con mujeres por el hecho de tener cercanía con ellas, como fue el caso de Aida Merlano .

Nuevamente y sin dar contexto al respecto, Andy Rivera hizo que se generara todo un revuelo por causa de una publicación que hizo y que abrió el debate sobre su forma de actuar y lo que había dicho acerca de una nueva relación en esta etapa de su vida.

A través de sus historias de Instagram, el cantante urbano subió una foto en la cual se observaba a una misteriosa mujer acostada y durmiendo en un sofá mientras agarraba la mano de un hombre, de quien solo se podía ver la mano y parte del saco que tenía puesto.

En dicha publicación era posible leer la siguiente descripción, puesta por Andy Rivera: "ver dormir a la persona que te gusta al lado tuyo, como despreocupada por todo, es lo más chimba". Todo esto generó varias opiniones y causó un sinfín de suposiciones.

Sin embargo, cabe destacar que esta solo es una imagen que estaba circulando en redes sociales y que muchas personas, así como el cantante, utilizaron para hacer comentarios de este tipo. Aunque hubo gente que se dio cuenta de esto, principalmente al ver las que serían sus manos en la foto, muchos otros creyeron que era su manera de presentar a su nueva pareja.

Por otra parte, las personas en redes sociales siguen relacionando a Andy Rivera con Lina Tejeiro , dado que su noviazgo fue algo que marcó a varios de sus seguidores, por lo cual no dudaron en recordarla en medio de esta publicación que causó revuelo y dar por sentado que ella aún sufre de desamor.

"6 meses más de terapia para Lina", "Pues ojalá y haga su vida, a ver si de una vez por todas deja que Lina también tenga una persona estable", "Ahora sale Lina y yo que no puedo dormir 😂😢", "Otra víctima, qué pecado con esa niña, yo no sé por qué no asume que el sigue tragado de Lina", fueron algunos de los comentarios.