Andy Rivera confesó que llegó a gustarle una fan que se encontró en un concierto

El cantante de música urbana Andy Rivera recientemente generó revuelo entre sus fanáticas, luego de que asegurara que en algún evento un seguidora logró flechar su corazón. Aunque sintió una química especial cuando tuvieron la oportunidad de hablar, no pudo pedirle el número de teléfono o concretar una cita, debido a que su conversación duró solo un par de segundos.

La confesión la realizó a través de su cuenta de Instagram, donde reúne casi 5 millones de seguidores, más específicamente gracias a la herramienta de 'preguntas y respuestas. Un usuario de la plataforma le preguntó si alguna vez se había sentido atraído por una mujer que lo admirara como cantante, a lo que el artista respondió que sí.

"Me fleché mucho con una mujer que estaba en el público, noté que estaba sola, empecé a cantarle un poquito más, a mirarla desde el escenario y luego ella me pidió una foto y ya me mató con su energía, pero todo fue muy rápido entonces ahí quedó", aseguró el hijo de Jhonny Rivera .

Rápidamente, varias mujeres hicieron chistes relacionados con el tema, afirmando que se trataba de ellas, solo que no las podía recordar. Otras, por su parte, involucraron a la madre de Rivera, que en diferentes oportunidades ha creado polémica por señalar que su hijo ha salido afectado en algunas relaciones sentimentales.

"Era yo, pero él no se acuerda bien", "sí, bebé, yo me acuerdo, fue lindo", "esa fue la del beso", "era yo, cómo olvidarlo", "sí mi amor, yo recuerdo ese momento . Aún conservo la foto", "debiste decirle a tu mánager", fueron algunos de los mensajes que se lograron leer en la red social.

Recientemente, el joven lanzó su nuevo proyecto musical 'Alguien más', un tema que pretende demostrarle a las parejas que acaban de finalizar su romance que existe la posibilidad de superar un amor que parecía indestructible.