Andrés Parra habló sobre la necesidad de sanar el corazón para no repetir patrones en la vida

Andrés Parra, uno de los actores más representativos de la industria del cine y la televisión en Colombia, se sinceró en el programa Me Raya La Cabeza y habló sobre salud mental, un tema con el que ha tenido una estrecha relación y del que se ha referido en varias oportunidades.

El protagonista de Escobar, el patrón del mal inició pronunciándose acerca de cómo el miedo marcó gran parte de su vida y de qué forma con el paso del tiempo encontró en la molestia la forma de salir adelante y enfrentar cada uno de los problemas que tenía.

"Hay un momento en que la incomodidad supera el miedo y ahí es donde uno puede tomar decisiones”, explicó.

Andrés Parra aseguró que es necesario sanar para iniciar relaciones sanas

El actor reveló que uno de los momentos en los que más ha reflexionado sobre su bienestar es cuando ha terminado algunas relaciones de pareja, pues le ha permitido identificar qué errores cometió, en qué puede mejorar y qué debe sanar para evitar que las cosas vuelvan a pasar de la misma manera.

"Yo creo que usted vino a esta vida a resolver temas de otras vidas. Si no lo resuelve, vuelve y aparece hasta que lo resuelva y ahí empieza a jugar un papel muy importante el dolor porque es lo que hace que se pare y diga 'tiene que haber otra forma de vivir' y es cuando empieza a pedir ayuda", agregó.

Adicionalmente, agregó que, por fortuna, ha sido testigo que cuando una persona sana desde el corazón no vuelve a caer en la trampa dos veces, lo que evidencia que hay un progreso en la historia de cada individuo.

“Ese día le va a llegar la tranquila, ya no necesita aprender. No hay un solo ser humano en el mundo del que usted no tenga qué aprender”, finalizó.