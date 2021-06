Andreína Fiallo, exesposa de Freddy Guarín, será madre por tercera vez

La empresaria colombiana y exesposa del futbolista Fredy Guarín , Andreina Fiallo , está esperando su tercer hijo con el jugador del Independiente Medellín Javier Reina , así lo dejó ver en una publicación en su cuenta de Instagram , donde reúne poco más de un millón de seguidores.

"Dios nos dio un regalo maravilloso, dentro de mi pancita está creciendo una vida a la que amamos con toda el alma, que soñamos y pedimos en oración con mucho amor", comentó la mujer junto a una tierna fotografía.

Allí se ve abrazada a la feliz pareja en medio de un jardín, vistiendo jeans y camisetas negras, mientras le muestran a la cámara la primera ecografía del bebé que viene en camino, lo que generó diferentes reacciones entre los internautas.

"Gracias mi amor por aguantar mis cambios hormonales, mimarme, cuidarme y estar ahí cada segundo para mí. No tengo dudas del gran papá que eres y serás para nuestro bebé", puntualizó.

Fiallo también aprovechó el espacio para asegurar que, a pesar de que han pasado varios años desde que dio a luz a los dos primeros hijos que tuvo con su ex pareja sentimental, se siente igual de emocionada como la primera vez que se enteró de que sería madre, de manera que está ansiosa por conocer al nuevo miembro de la familia.

Cabe resaltar que para Reina este sería su segundo hijo, ya que tiene una hija de 9 años, a quien no duda en presumir en las diferentes plataformas digitales.

La publicación ya reúne más de 130 mil 'me gusta' y varios comentarios de felicitaciones dentro de los que se destacan: "muchísimas bendiciones", "las segundas oportunidades con amor y respeto mutuo sí valen la pena. Das lo que recibes", "lo mereces, una mujer llena de luz. En días muy duros veía tus historias llenas de Dios y me ayudaba demasiado", etc.