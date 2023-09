Andrea Valdiri festejó el cumpleaños de su madre por lo alto: cabalgata, velero y un lujoso regalo

Desde que se convirtió en una exitosa creadora de contenido, Andrea Valdiri ha compartido valiosos momentos a través de las redes sociales con sus seguidores, a quienes hace testigos de las cosas que ha logrado y de las experiencias que puede vivir al lado de su familia, por esta razón no quiso pasar por alto el cumpleaños de su madre, a quien le dio un lujoso regalo que la hizo conmoverse y llorar.

Por medio de videos en sus historias de Instagram, la barranquillera hizo todo un relato de lo que organizó para celebrar esta fecha tan especial, ya que no pudo hacerlo el día que era dado que estuvo enferma y le tocó viajar a Medellín por trabajo, no obstante, no iba a quedarse sin pasar un buen rato con su mamá y hacerle entrega de los obsequios que tenía pensados para ella.

Inicialmente, Andrea Valdiri explicó que quería darle una cabalgata puesto que la señora había tenido depresión por causa de que durante tres meses no pudo caminar debido a un yeso que le pusieron, por lo que anhelaba que ella se sintiera viva y pudiese disfrutar de este tipo de actividades.

Seguido a esto, la creadora de contenido mencionó que el siguiente plan era ir a un velero en el cual pudiesen compartir en familia y comer unos deliciosos platillos, haciendo énfasis en que también le gusta buscar espacios en los que puedan estar solo las dos y hablar sobre su vida.

Finalmente, el broche de oro fue un regalo que le entregó estando en casa, después de una serie de masajes, lo cual puso a dudar a la madre de Andrea Valdiri, ya que ella consideraba que era una broma, pues ella le pedía que abriera la puerta mientras la grababa: "ya la conozco a ella, ¿qué tal sea algo feo?".

No obstante, este se trataba de una lujosa camioneta blanca, la cual causó que la mujer no pudiese contener sus emociones y llorara de la felicidad de tener un vehículo de este tipo.

Luego de compartir estos emotivos momentos a través de las historias de su cuenta de Instagram, Andrea Valdiri publicó una serie de fotografías que resumieron toda la celebración que tuvo al lado de su progenitora y sus seres quedos, en las que escribió que: "porque no podría pagarte ni con todo el oro del mundo lo que nos has dado en vida, pero sí puedo sacarte una sonrisa, lo haría mil veces. Gracias por ser nuestro ejemplo. Te amo mami".

Frente a esto, varios de sus seguidores la felicitaron el gesto que tuvo con su madre y le aseguraron que por cosas como estas es que a ella le va bien en la vida, exaltando que su papel como hija es de admirar. Por otra parte, también les llamó la atención el hecho de que Felipe Saruma, su esposo, no saliera ni en los videos ni en las imágenes, lo cual hizo que algunos de ellos le pidieran que aclarara este hecho y les comentara cómo está su matrimonio actualmente.