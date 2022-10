Andrea Valdiri es aplaudida en redes por regalarle un carro a Kelly, la cuidadora de sus hijas

Nuevamente, la reconocida bailarina y creadora de contenido digital Andrea Valdiri causó admiración en las plataformas digitales luego de que hiciera público un video en el que se logra ver cómo sorprende a una de sus empleadas con un gran regalo de cumpleaños, pues decidió darle un carro cero kilómetros.

A través de sus historias de Instagram señaló: “porque no alcanzan los regalos materiales para agradecer a cada uno de los que trabajan alrededor mío. A ti, Kelly, que por más de 7 años has tenido mucha paciencia y amor por lo que haces, has cuidado a mis hijas, mis mayores tesoros”.

En la grabación, se logra ver el momento exacto en que la barranquillera espera ansiosamente junto a su equipo de trabajo a que Kelly vaya hasta un costado de la casa con los ojos vendados a recibir el obsequio. Cuando se descubre el rostro, no duda en abrazar a La Valdiri y agradecerle por su generosidad.

Luego del emotivo encuentro, la cuidadora de Adhara e Isabella se apresura a subirse al vehículo rojo y se desborda en llanto, mientras sus demás compañeros de trabajo se muestran dichosos.

Finalmente, Andrea Valdiri señaló en sus historias: “un buen jefe no es el que pague mejor, es el que sabe que su equipo es su mayor valor”.

En redes sociales, por su por su parte, se han registrado cometarios de admiración como: "por eso es que a esa mujer le va bien en la vida, ella es un ángel en cada persona que se atraviesa 👏", "por eso le va bien a la Machi 🙌😍 muchas más así con sus empleados", "wow, me quito el sombrero, se merece todas mas bendiciones del mundo 👏👏", entre otros mensajes.