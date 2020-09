Andrea Tovar recordó cuando un “terremoto” interrumpió su sesión de fotos

View this post on Instagram

Una fotico nada casual O tal vez un poco. Jajajja quienes tienen hijos saben cómo. Es ! Jajaja aquí en sesión de fotos y llego un terremoto 😍 .... próximamente les quiero hablar de un tema súper especial paternidad en pandemia ... y parto en pandemia ! Mi experiencia y mi punto de vista acerca de las medidas . Ustedes que opinan ? Cómo hicieron ? Cual es la rutina ?