Andrea Noceti, actriz de 'Nuevo rico, nuevo pobre', y el cambio que tuvo su vida

Nuevo rico, nuevo pobre sigue cautivando a los hogares colombianos. El humor, la intriga y el romance hacen que esta producción siga siendo un gran éxito y que sus personajes vuelvan a ser querido y odiados. Luego de regresar a las pantallas de Caracol Televisión, todo el elenco ha estado en la mira de muchos usuarios en las redes sociales que se preguntan qué ha pasado con los que hace mucho no ven en televisión o trabajando en el país.

Uno de los personajes es Andrea Noceti , quien dio vida a Fernanda Sanmiguel, un personaje que consiguió que la actriz se llevara dos nominaciones importantes: mejor actriz antagónica de telenovela en los Premios TV y novelas, y mejor actriz antagónica de telenovela, serie o miniserie en los Premios India Catalina.

Sin embargo, desde hace varios años no se sabía nada de la hermosa actriz, pues desde el 2015 se radicó en Miami para formar su hogar al lado de su pareja, el exitoso empresario barranquillero Elliot Minski, con quien tuvo a su hijo Lucian. Eso no quiere decir que ya no actue, en territorio estadounidense ha hecho parte de varios casting, pero su papel como madre es el que más destaca y comparte con sus más de 150 mil seguidores en Instagram.

Noceti es una de las mujeres más bellas del país, a sus 43 años sigue demostrando la razón de que en el año 2000 fuera Señorita Colombia y ganara la primera corona para la ciudad de Cartagena.

Publicidad

Su perfil de Instagram es un buen retrato familiar, cada una de sus fotos resalta el amor que tiene por sus seres queridos y constantemente muestra lo orgullosa que está de su hijo, quien se roba todas las miradas por sus hermosos y grandes ojos, su cabello y tierno rostro, parece sin duda un muñeco de porcelana.