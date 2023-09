Anahí abrió su corazón y envió emotivo mensaje a los fanáticos de RBD :"no me equivoqué al volver"

Sin duda alguna, los conciertos del reencuentro de RBD le han dado la vuelta al mundo a pesar de que tan solo se han llevado a cabo sus presentaciones en algunas ciudades de Estados Unidos, pues esta banda le volvió a dar vida a una generación que estaba esperando este momento por más de una década, ante lo cual Anahí se ha mostrado bastante conmovida y eufórica.

Los cantantes mexicanos estaban llenos de expectativas, pero también de miedos con respecto a lo que fuese a pasar con sus espectáculos, sin embargo, todos los sold out en tiempo récord y el acompañamiento de sus fanáticos han sido esa gasolina que necesitaban para volver a brillar en el escenario y brindar lo mejor de sí.

El 'Soy Rebelde Tour' ha estado envuelto de emociones, lágrimas, canciones cantadas a grito herido y momentos únicos entre los artistas y los espectadores, por lo que Anahí se ha encargado de expresar de muchas formas toda su gratitud, pues hoy a sus 40 años es una persona totalmente diferente y eso se debe al apoyo que ha tenido por parte de sus fans.

Ya sea desde el escenario o con un mensaje a través de sus redes sociales, la cantante ha expresado que ellos la salvaron a ella, especialmente cuando canta su himno 'Sálvame' y les ha asegurado que ellos son capaces de superar cualquier obstáculo.

Por otra parte, es innegable toda la energía que tiene Anahí cuando está en la tarima y la euforia con la que interpreta cada una de las canciones de los conciertos, algo admirado por todos los asistentes. Es por esto que ella decidió abrir su corazón y subir una foto bastante significativa, en la que se le ve con su atuendo rosado el cual es para su interpretación individual, en la que mandó un mensaje a sus seguidores.

En esta publicación escribió: "qué regalote a mi corazón. Cada sonrisa, cada estrellita que veo 🥹⭐️. Me hacen creer que no me equivoqué al volver. Hoy soy una mujer en paz con la vida, que puedo venir a darles lo mejor de mí desde un corazón sano. Sin pretender convencer a nadie de NADA. Simplemente gozar cada canción, cada abrazo, cada nota de este último baile que sin duda es el más especial".

Cabe destacar que en diversas ocasiones durante este 'Soy Rebelde Tour' Anahí ha llorado en el escenario por causa de todas las emociones que esto le ha traído y el enorme agradecimiento que tiene con las personas que hicieron este anhelado reencuentro una realidad.

"Nadie dijo que sería fácil, volver es reencontrarte también con sentimientos bien guardados. Enfrentarte a todo. Pero hoy puedo con eso y más, ¡GRACIAS VIDA!", concluyó la cantante, quien recientemente dio una entrevista en la que habló del daño que le hicieron los medios de comunicación cuando enfrentaba sus problemas alimenticios.