Ana Lucía Domínguez reveló cuántas cirugías se ha hecho

“¿Qué quieres saber de mí?” fue la pregunta con la que Ana Lucía Domínguez captó la atención de sus fans, la modelo no tuvo reparo en despejar todas las dudas que tenían sus seguidores, incluso aquellas que estaban relacionadas con su atractivo aspecto físico.

En medio de la dinámica, uno de los participantes decidió preguntarle a la actriz cuántas cirugías plásticas se ha realizado, la respuesta de Domínguez dejó asombrado a más de uno, pues confesó que sus senos han sido la única parte del cuerpo que ha intervenido por temas de estética, pero que en la actualidad se arrepiente de haberlo hecho.

“La única cirugía que me he hecho son los senos y la verdad me arrepentí porque la primera vez no quedaron bien y fue horrible, doloroso, si no es estrictamente necesario no lo recomiendo”, expresó la actriz de Pasión de Gavilanes.

Aunque la respuesta de la artista parecía contundente, los comentarios negativos invadieron las redes, pues muchos usuarios aseguraron que estaba mintiendo, ya que se notaba que se había realizado otro tipo de procedimientos como liposucción.

“Mentira, la lipo se le nota jajaja”, “lipomarcación, glúteo, mentón... ¿a esa vieja se le olvida que lleva muchos años siendo famosa o qué?”, “No entiendo porque niegan las cirugías, todos tenemos derecho a realizarnos cositas”, “Jajajaj bella, pero acepta que estás hecha de pies a cabeza”, fueron algunos de los comentarios que recibió la actriz.