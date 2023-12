Ana del Castillo detuvo su show para dedicarle emotivas palabras a una empleada y la hizo llorar

La reconocida cantante vallenata Ana del Castillo suele ser noticia por cada uno de sus pronunciamientos o apariciones en público, pues su personalidad la hace destacar de todas las formas posibles. Ahora, ha llamado la atención y se ha vuelto viral por un acto en el que le rindió homenaje a una mujer que prestaba servicios generales en el bar donde se estaba presentando durante el fin de semana del 16 y 17 de diciembre.

El hecho, por el cual recibió aplausos y elogios, sucedió en una discoteca en Bucaramanga, Santander. Mientras la intérprete de 'El Amor es Así' y 'Ya es Mío', entonaba una de sus canciones, notó la presencia de una mujer que trabajaba en el bar del lugar y no dudó un segundo en detener su presentación para agradecerle por su labor.

Mira también: Ana del Castillo aclaró qué pasó al presentar la categoría en los Latin Grammy que divirtió a muchos

“Este es un trabajo honesto y responsable, de verdad. Y les digo una cosa: en diciembre esto es difícil y en Colombia lo es aún más. Ustedes lo saben. Que siga trabajando porque a usted se le ve que ha sufrido mucho”, expresó la artista de 24 años, y la mujer no pudo contener su llanto cuando la abrazó y la besó en su rostro.

Acto seguido, y tras los gritos de los asistentes, Ana del Castillo reflexionó sobre los "duros trabajos" que ha tenido que afrontar en el pasado. También se dirigió a las personas que suelen vivir de las apariencias o avergonzándose de sus experiencias.

Publicidad

“Hay gente que tiene emprendimientos y han fracasado también, pero a veces quieren aparentar lo que no es para que la sociedad los acepte y así no es. Dios me la bendiga", agregó.

Te puede interesar: Ana del Castillo se defiende por presentarse junto a Silvestre Dangond tras fallar a otro evento

Las palabras de del Castillo resonaron en el corazón de la empleada y en el de todos los presentes, generando muestras de aprecio.

En redes también la felicitaron por su humildad y bondad, y en los clips se pueden leer comentarios como: "Ella es ella auténtica y tiene un corazón gigante 👏😍", "La amo, qué grande es", "¡Desde hoy soy fan de esta mujer! 😍", entre otros.

Publicidad