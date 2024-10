Aleks Syntek perdió millonarios contratos por haber tirado al inodoro el álbum de Karol G

Aleks Syntek es noticia en Colombia y el extranjero debido a que se pronunció sobre lo que ocurrió en su carrera artística luego de la polémica que protagonizó en redes sociales al botar al inodoro el álbum 'Mañana será bonito' de Karol G , hecho que tuvo lugar el pasado mes de abril, cuando participó en el formato El Podcast Más Pedido, conducido por Gabo Ramos.

Es necesario mencionar que en el segmento, el intérprete de 'Intocable' accedió a hacer una dinámica que consistía en seleccionar los mejores y peores álbumes según su consideración, de manera que eligió proyectos como 'Pies descalzos' de Shakira, 'Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea' de Zoe, 'XT4S1S' de Danna Paola, 'Bocanada de Gustavo Cerati, '1989' de Taylor Swift y 'Dulce beat' de Belanova como sus predilectos, mientras que afirmó que no se sentía atraído con la música de la paisa.

"Fíjate que no me entra, porque no me identifico con las canciones. Sé que es amadísima por toda la comunidad de chavos de ahora. Pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad", dijo en el episodio tras tirarlos por el retrete.

Este gesto tuvo un respuesta negativa en las plataformas digitales, pues el fragmento del video se convirtió en todo un fenómeno viral, de forma que varios internautas rechazaron categóricamente la forma en la que se refirió al trabajo de su colega.

Aleks Syntek tuvo grandes pérdidas luego de la polémica

Syntek estuvo como invitado especial en TVAzteca meses después, donde tuvo la oportunidad de referirse al tema no solo para explicar que no tiene ningún tipo de rivalidad contra la artista de 'Oki doki', sino también para afirmar que muchos empresarios se disgustaron con su comentario y hasta llegaron a retirar su apoyo para la realización de algunos eventos.

"La sacaron de contexto, como si yo estuviera haciendo una campaña tirando los discos de esta mujer. Y fíjate que se me cancelaron conciertos en Colombia, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la mujer está muy exitosa y muchos empresarios se sintieron ofendidos y me afectaron muchísimo", dijo.

Asimismo, explicó que el problema había sido el formato como tal, pues no había tenido inconvenientes con las entrevistas que había ofrecido en otros medios de comunicación.