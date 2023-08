Adele le cantó el 'Feliz Cumpleaños' a un fanático mexicano y él no pudo contener el llanto

Adele es una de las cantantes más respetadas y exitosas en la industria musical y como muestra del estatus que ha alcanzado, actualmente se encuentra actuando en su residencia en Las Vegas cada fin de semana. En estos conciertos suele bajar del escenario e interactuar con los presentes, pero en esta oportunidad habló con un joven mexicano y le cantó el feliz cumpleaños.

El emocionante momento quedó registrado en cámara y el video se ha hecho viral en cuestión de horas en redes sociales. Este fue publicado en Tik Tok por el usuario @adkinslauriee_ y se puede ver a la intérprete de grandes éxitos como 'Hello', 'Rolling In The Deep', 'Someone Like You' y muchos más, sumergirse en el público del The Colosseum, en el famoso hotel Caesars Palace en Las Vegas, Nevada.

Mientras va saludando a sus fanáticos, decide detenerse y hablar con un joven llamado Sebastián, quien le cuenta a la compositora que está disfrutando de la velada con su madre, y posteriormente le dice que está cumpliendo años. ¡Vaya coincidencia!

Ante este hecho que le causa sorpresa a Adele , y sin dudarlo ni un solo segundo, ella empieza a cantar “Happy birthday to you”, e inmediatamente el resto del público la acompaña como un coro. La reacción del joven no tiene precio, pues se muestra conmovido y bastante emocionado, hasta el punto en que llora y quiere abrazar a su ídola; no obstante, mantiene la calma y observa atentamente a la ganadora de múltiples premios Grammy.

Este acto de la británica demuestra que disfruta la cercanía con su público y la ha hecho merecedora de miles de halagos en redes sociales; ya que este será un momento que el joven Sebastián muy seguramente no podrá olvidar y quedará grabado en su corazón.

En marzo del 2023, Adele fue noticia tras firmar el vestido de novia de una mujer que asistió a su concierto con su traje de boda, el cual llamó la atención. Mientras cantaba el tema 'When We Were Young', la también guitarrista felicitó a los nuevos esposos y dejó su firma en el vestido blanco de la mujer.

Adele continuará en su residencia en Las Vegas, pues aunque estaba programada para finalizar en el 2023, en junio la retomó y sigue sorprendiendo a sus seguidores en cada fin de semana.