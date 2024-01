Acusan a Andrea Valdiri de serle infiel Lowe con Felipe Saruma: "La mala es ella, no los novios"

Andrea Valdiri se ha convertido en una de las creadoras de contenido digital más importantes de Colombia gracias a su talento para el baile, creatividad, carisma y, por supuesto, por la indudable belleza que la caracteriza. Desde que confirmó su separación de Felipe Saruma , muchos seguidores han deseado saber más detalles sobre el fin de su matrimonio.

Recientemente, el reconocido influenciador Valentino Lázaroh concedió una entrevista para el podcast ‘Gordas de envidia’ de Camilo Pulgarín en el que reveló no solo secretos de su carrera en el mundo digital como sus inicios o la forma en que logró mantenerse en la industria, sino que también se refirió a algunos personajes públicos.

Durante el encuentro, Pulgarín cuestionó a su colega acerca del famoso que le hizo llevarse una decepción tan pronto se lo topó de frente, a lo que él no dudó en señalar a la bailarina barranquillera.

“A mí me gustaba mucho como su energía, ella era muy feliz, jocosa. Yo la admiraba porque bailaba y a mí me gusta también eso. Yo decía ‘es muy empoderada, no se deja de ningún hombre’ y ya cuando la conocí me di cuenta de que (…) Vi un poco de cosas ‘la mala es ella, no los novios’”, expresó.

Asimismo, aclaró que no la conoció de manera cercana, sino que tuvo la posibilidad de convivir en aproximadamente tres oportunidades. Lázaroh, también aseguró que se llevó una gran sorpresa al ver que los usuarios de Internet han decidido apoyar más a Saruma en su proceso, pues eso demuestra que la gente se está percatando de lo que en realidad sucede.

“Hasta la custodia de los hijos les quita mientras los cachonea (…) Cómo así, Saruma era cacho de Lowe. Esta es la primera vez que la queman a ella, impresionante, porque lo hacían con ellos”, puntualizó.

Por último, se refirió a las razones por las que la madre de Adhara lo tiene bloqueado a él y a otros colegas de redes sociales y contó que en algún momento la mujer “echó” a uno de sus compañeros de un proyecto por ausentarse para ir al velorio de su padre, quien había fallecido recientemente.