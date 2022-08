¿Aceptó o la rechazó? Una niña le regaló a Jhonny Rivera una gallina y esta fue su reacción

El cantante de música popular Jhonny Rivera no para de conquistar a sus seguidores con su carisma y talento. En esta oportunidad, recibió múltiples elogios por el tierno episodio que protagonizó junto a una niña en Tacueyó, pues fue sorprendido con un regalo muy especial: una gallina.

Esta princesa me regalo esta gallinita anoche en Tacueyó jajaja que opinan pues de mi zoológico 🙈"

, fue el mensaje que compartió el intérprete de 'Nuestro amor no puede ser' en la red social. En la grabación, se lograba ver le momento exacto en el que una niña lleva en sus manos

Cuando se acerca al cantante, deja al descubierto una gallina que enternece a todos los presentes. "Ay, dios mío, mira esta hermosura. Qué hermosa, gracias, qué linda. ¿Y no se vuela?, ¿no se sale? (...) Qué regalo me voy a llevar de Tacueyó", señaló mientras abrazaba a su fanática en forma de agradecimiento.

