A Yeison Jiménez se le adelantó la navidad y presumió en redes su nueva y lujosa camioneta

Dichoso por todos los logros y éxitos que ha conseguido en su carrera, el cantante de música popular Yeison Jiménez compartió en las historias de sus cuenta de Instagram su nueva adquisición, fruto de sus grandes esfuerzos.

Se trata de su nueva y lujosa camioneta color blanco, la cual presumió con sus fans, presentándola como su nueva “bebé”.

“Quiero compartir con ustedes una alegría que me llegó esta semanita (…) quien compartirles mi new baby my frends (…)”, decía dichoso el cantante, mientras mostraba el interior de la camioneta.

Más allá de alardear su nueva adquisición, Yeison aclaró que le gusta compartir y celebrar cada uno de sus logros porque no ha sido fácil conseguirlos, pero resaltó que siempre “vale la pena la lucha”, e invito a sus seguidores a luchar por sus sueños.

“(…)Alguien me decía que hay que celebrar los logros porque es que uno no se los roba, ni es fácil, pero quiero que sepan que vale la pena luchar y les comparto este video con mucho amor, disfruten su vida, luchen sus cosas… Ustedes saben que me fascinan los carros y bueno, llevó la navidad”, indicó el artista.