¡A Shakira no se le pasó ni una! La cantante utilizó un Rolex en su show en The Tonight Show

Shakira es el momento. La barranquillera no ha parado de estar en la parte superior de las tendencias musicales, pues con 'Music Sessions #53', con Bizarrap , y 'TQG', con Karol G , se ha posicionado fuertemente a nivel mundial y estas canciones no dejan de sonar, siendo una muestra de la fortaleza que tienen los ritmos latinos, sin que el ser cantadas en español sea un impedimento para ocupar los primeros puestos en lo global.

A pesar de que la cantante colombiana había aceptado que el 2022 había sido un año bastante fuerte para ella de forma emocional y psicológicamente, pues tuvo que lidiar con la separación de Gerard Piqué y la enfermedad de su padre, por lo que este 2023 ha prometido ser el inicio de una etapa en la que su carrera vuelva por todo lo alto; algo que ya ha conseguido con las colaboraciones que ha hecho tras lanzar 'Te felicito'.

Por otra parte, estos lanzamientos musicales de Shakira han ido relatando cada uno de los sentimientos que ha atravesado, por lo que sus letras han sido una catarsis ante tantos obstáculos y sus fanáticos han podido captar cada una de las pistas e indirectas que ha dejado tanto en sus canciones como en sus videos musicales.

Y es que Shakira se ha consolidado como una artista en mayúsculas, lo cual la ha llevado a brindarle a su público verdaderos espectáculos, lo cual hacía que su presentación en The Tonight Show de Jimmy Fallon, ya que no solamente representaba la primera vez que interpretaba en vivo 'Music Sessions #53', sino que hacía una muestra bastante importante para el mercado anglo.

Es por ello que a esta barranquillera no se le pasó ni una y deslumbró en este show, en el cual no solo impactó con su atuendo y look, también con ciertos detalles que hubo durante su interpretación.

#Entérate #Shakira usando un Rolex durante su presentación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon junto a #Bizarrap 😱 pic.twitter.com/Vm1x4JgLxf — SOS Tabasco (@SOSTabasco_) March 11, 2023

El toque que más llamó la atención fue que la artista colombiana utilizó un Rolex en su muñeca izquierda, el cual tuvo puesto durante todo el performance y el que claramente señaló cuando interpretó el fragmento de "cambiaste un Rolex por un Casio", siendo una referencia bastante al punto. A su vez, muchos consideraron que era una especie de respuesta hacia Piqué, quien en pasadas transmisiones mostró que estaba utilizando un reloj Casio.

Por otra parte, varios de los espectadores de esta interpretación vieron a los que serían los hijos de Shakira mientras que estaban disfrutando y bailando entre el público el espectáculo de su madre. Siendo una muestra de que más allá de afectarlos, esta canción es de su total agrado, pues también fueron cómplices para que esta se llevara acabo.

Cabe recordar que antes de su presentación en The Tonight Show de Jimmy Fallon, los artistas se hicieron acreedores de cuatro Guinness World Records: canción latina con más reproducciones en 24 horas (14.393.342 reproducciones), canción latina con mayores reproducciones en Spotify en una semana, al superar las 80 millones, canción latina en llegar más rápido llegó a 100 millones de reproducciones en YouTube, en menos de tres días y canción latina que más reproducciones tuvo en 24 horas en esa misma plataforma, con 63 millones de visitas.

Revive este show completo aquí: