A Karol G le lanzaron un objeto a su rostro durante un concierto en Chile, ¿se molestó?

Karol G continúa recorriendo el mundo con su gira 'Mañana Será Bonito Tour', la cual la ha llevado por varios países. Actualmente, 'La Bichota' cumple con las fechas en Latinoamérica y en cada ciudad que ha visitado ha sido noticia por diversos motivos; en esta ocasión llamó la atención que pasó un momento incómodo cuando un fanático le arrojó un objeto a su rostro durante uno de sus shows en Chile.

La intérprete de 'Tusa', 'Provenza', 'Mi Ex Tenía Razón' y más éxitos del género urbano, cumplió con tres espectáculos en la capital del país el 19, 20 y 21 de abril en el Estadio Nacional; sin embargo, en uno de los espectáculos le lanzaron unas gafas blancas mientras cantaba 'Amargura'.

La reacción de la colombiana generó todo tipo de comentarios entre los usuarios que vieron el video del momento, el cual fue replicado ampliamente en redes sociales. Karol G reaccionó a tiempo para intentar detener el objeto y aunque no dejó de cantar ni interrumpió su presentación, su expresión fue bastante diciente.

"Y entonces si no les gusta Karol G para qué van al concierto no comprendo 😢", "La gente y sus imprudencias, que falta de respeto", "Me muero donde me mire así 😂😂", "Así es, sin tanto show y sin dar tanta importancia👌🏼👏🏼"Tan linda con la mirada le dijo todo 😂", son algunos de los mensajes que se pueden leer en redes.

Después de su paso por Chile, Carolina Giraldo Navarro -nombre de pila de la artista- realizó una publicación en su perfil de Instagram, donde tiene más de 69 millones de seguidores, para expresar su agradecimiento con los fanáticos que la vieron en vivo.

"Chile, no quiero vida si no es Contigo 🤍 Fueron tres noches de puro amor y ¡¡No tengo palabras para describir lo especial que me hicieron sentir!! 🥹 Me voy con el corazón infladito, con los recuerdos más lindos y MUCHAS GANAS DE VOLVER 🫶🏽 LOS AMO".

Karol G fue criticada por cometer un error ortográfico en su visita por Perú

'La Bichota' estuvo Machu Picchu en Perú, firmó el libro de personalidades que visitan este lugar y escribió: “Llena de energía me voy de este lugar tan ‘magestuoso’. Con ganas de volver, porque sé que la experiencia siempre será diferente. Con amor, Karol G”.

A pesar de que el Ministerio de Cultura publicó en X con orgullo algunas instantáneas de la paisa en el lugar y su autógrafo, muchos internautas se percataron de un error en una de las palabras, ya que reemplazó la ‘J’ de 'majestuoso' por una ‘G’.

