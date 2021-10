¿Cómo superar a un ex? 6 claves para al fin olvidar y cerrar el capítulo, según experta

El amor es una palabra bastante subjetiva, tiene diversos significados y formas de verse, pero sin duda son bastantes los hombres y mujeres que tienen a una persona de su pasado a quien aún no logran olvidar; tal vez sea alguien que se conoció hace 10 años o hace 10 minutos, pero, de cualquier forma, si ya terminaron, mereces seguir con tu vida y ver que sí es posible.

Aunque el corazón se haya hecho para romperse, tenemos que sobrevivir. Para ayudarte, Paola Jiménez, coach meditación y crecimiento espiritual , comparte seis consejos para que se pueda alejar a alguien del pasado y no perder el tiempo en algo que ya se acabó.

1. Corta todo tipo de contacto

Cmencemos con una definición básica, "contacto” incluye tanto lo obvio, como llamadas telefónicas y correos; como lo clandestino, mensajes de texto, WhatsApp y todas las redes sociales. Puede ser muy difícil, pero terminar con alguien de forma tajante y limpia es la clave esencial para superarlo, esto te permite empezar el proceso de sanación.

Piensa en esto: cada vez que accedes a ver a tu ex, das un paso atrás en tu recuperación, todos tus sentimientos salen a flote otra vez, dejándote confundido y herido porque esa persona no siente lo mismo. Si por otro lado, fuiste tú quien terminó con esa persona, no le hagas llamadas culposas; es un impulso común, esto te mantiene atado a la ruptura y le das falsas esperanzas a tu ex.

Si no te es posible alejarte porque trabajas con él o ella, por ejemplo, opta por no asistir a aquellos eventos a los que no tengas que ir, y sobretodo, resiste el impulso de hablar con tus colegas o amigos de trabajo sobre el tema.

2. No permitir los encuentros sexuales

Hasta los doctores lo recomiendan: cuando una persona tiene un orgasmo, se produce oxitocina, lo cual provoca un sentimiento de apego. El sexo te hará sentir más cerca de tu ex emocionalmente, hecho que claramente confundirá las cosas e incluso, cuando la química de tu cuerpo no te traicione, el sexo de ruptura puede ser engañoso porque resurgen expectativas de que algo puede cambiar. Después la inseguridad de no saber dónde estás parado te mata.

3. Expresa lo que sientes

Jiménez asegura que recibe demasiadas consultas de personas a quienes les da vergüenza demostrar que están devastadas por una ruptura amorosa, pero recuerda que está bien sentirte mal; es parte esencial de la recuperación.

Debes tener la capacidad de decir en voz alta: "amé a esta persona y la extraño".

Si no atraviesas un luto, no podrás aceptarlo. Posponer el sentimiento de lástima regresará a cobrarte intereses. Toma ejemplo de las personas que solo se permiten llorar un día, una semana o determinado tiempo tras terminar una relación sentimental de años; si las cosas ya llevan un mal rato antes de cortar, supongo que ya has llorado lo suficiente y solo quieres seguir adelante con tu vida; llorar y liberar es necesario.

Todos los rituales a los que nos sometemos las mujeres, como maratones televisivos, manicura y pedicura, y contarle toda la historia hasta al perro, es funcional porque compras un boleto de miseria por un estimado de dos semanas, pero cuando ya se ha sufrido lo suficiente, sabes que es tiempo de seguir adelante. Así que los hombres también deben invitarse a buscar rituales de tusa y autoestima porque es una forma de soltar el problema mucho más rápido.

4. Tú en primer lugar

Una vez que pase la etapa de lamentos cuando recién terminas con tu ex, comienzas a viajar de nuevo, te cortas el fleco e incluso corres medio maratón porque de cierta manera, estás mucho más feliz sin esa persona. Pasa que has cambiado y la persona que eres hoy en día no tiene nada que ver con la que eras cuando estabas con tu ex, ahora es mucho mejor; ser testigo de tu propia transformación te hace sentir bien.

Hacer algún deporte puede ser tu salvación, correr y tomar ciertas clases de regreso a la seguridad en ti mismo.

5. Piensa en los errores y en los aciertos

Para esta tarea necesitarás un amigo o amiga objetiva, pero de esas personas que están a nuestro lado durante toda la relación y que nos pueda decir, gentilmente, toda la verdad.

Pregúntale cuáles fueron los problemas y luego busca patrones similares en tus relaciones pasadas para repetir la misma historia. Tus amigos te ayudan a darte cuenta de cosas como que siempre te enamoras de personas con quienes no puedas tener un futuro o algo así. Esos patrones de comportamiento que se repiten, nosotros no los vemos, pero ellos sí. Sin embargo, asegúrate de no solo hablar de las cosas malas, sino de las buenas también; la idea no es que te den palo, es que te hagan ver lo bueno y lo malo que haces en las relaciones para que abras los ojos y la próxima vez no te pase lo mismo.

6. Sigue adelante con tu vida

Expertos concuerdan en que en algún punto tienes que cerrar el capítulo, aunque tengas que fingirlo durante un tiempo, entiende esto: las personas que se ven felices, sonríen, se abrazan, ríen verdaderamente, se vuelven más felices; pueden estarse muriendo por dentro cuando empiezan a salir, así, otra vez dos meses después del rompimiento, salir con muchas personas puede ayudarte a acostumbrarte a estar de nuevo con alguien, lo importante es recordar que el dolor es inevitable pero sufrir es opcional y esta sabiduría budista es muy cierta, aunque nuestro corazón haya sido hecho para romperse también está diseñado para sanar.