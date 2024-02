Capítulo 202 completo Rebelde: Giovanny debe someterse a los caprichos de la mamá de Vico

En cuestiones de los estudiantes del Elite Way School, los cambios no paran, pues además el director Gandía se entera de los planes que tienen algunos de sus estudiantes dado que no están de acuerdo con la asignación de los cuartos. A su vez, una nueva y estricta profesora llega a imponer normas muy fuertes.

No te pierdas Rebelde, el primer amor nunca se olvida, en Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo. También puedes ver aquílos capítulos completos

La serie musical Rebelde está de regreso en la pantalla chica, un fenómeno audiovisual que marcó a miles de seguidores con las historias de vida, amor y amistades de Mía, Roberta, Lupita, Diego, Miguel y Giovanni.