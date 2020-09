Esta noche: Rafael sigue intentado que Clara no se vaya a estudiar a México

Rafael y Clara hablan por teléfono y el cantante le pregunta si hay algo que él le pueda decir para que no se vaya. Pero ella le dice no, además le cuenta que viajará en cuatro días. La noticia no le gustará y se le notará.

>> Conoce la historia del cantautor de música vallenata Rafael Orozco quien se ganó el corazón de sus numerosos seguidores con sus sentidas canciones.

Un homenaje a su música y su vida, que se vio truncada violentamente.