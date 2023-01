¿Cómo está Colombia tres años después del acuerdo de paz con las FARC?

Además, menciona cómo ve el fenómeno de la protesta social en Colombia.

“Lo que hemos siempre insistido es que el acuerdo tenía unos elementos militares, el tema de la dejación y destrucción de armas que se logró, la concentración de la guerrilla, pero de ahí en adelante era una oportunidad para Colombia, esa es una hoja de ruta para Colombia no para las FARC ni para el Gobierno. Ahí es donde me entristece profundamente que Colombia no haya entendido”, expresa de la Calle.

Publicidad

Vea completo este análisis.