Pedro el Escamoso: más escamoso que nunca, gran lanzamiento esta noche a las 9:30 p.m

Pedro el Escamoso: más escamoso que nunca: El famoso e inolvidable Mompirri regresa a su tierra más serio, más galán, más enamorado, más elegante y más exótico! En esta secuela de la exitosa telenovela colombiana, que llegó a más de 105 países, el talentoso Miguel Varoni regresa como Pedro Coral, pero esta vez, en compañía del actor Carlos Torres en el papel de Pedro júnior.

A ellos los acompañarán varios de los actores que brillaron en la primera temporada como: Sandra Reyes, Juan Carlos Arango, Álvaro Bayona, Andrea Guzmán y Marcela Mar, quienes quedaron en el corazón de los seguidores de la serie por sus memorables actuaciones. También se unirán nuevos personajes interpretados por Ana María Trujillo, Melanie Dell´Olmo, Luz Estrada, Antonio Gil, Laura Junco, Maria José Camacho, Carolina Serrano, Lucero Rodríguez, Eduardo Pérez, Alisson Joan, Lorena García, Daniel Martínez, Maria José Delgado y Francisco Chona.

¿De qué se trata la segunda temporada de Pedro, el escamoso?

En estos nuevos capítulos, los televidentes serán testigos del regreso de este héroe poco convencional con su personalidad arrolladora, sus llamativos trajes y su icónico baile del Pirulino, luego de vivir 20 años en el extranjero tratando de sobrevivir y de cumplir sus obligaciones como padre.

Una vez llega a su tierra natal, se encontrará con una realidad completamente diferente a la que dejó cuando se vio obligado a buscar nuevos horizontes. Para su sorpresa, descubre que su hijo se ha convertido en un exitoso y próspero profesional, obligándolo a inventar una serie de historias con el objetivo de ocultar lo que ha sido una vida de sacrificios y privaciones para ganarse el respeto y la admiración de Pedro júnior. Pero estas mentiras comienzan a caerse por su propio peso cuando debe buscar un trabajo de mensajero en la empresa donde su hijo es vicepresidente.

En esta compañía conoce a Fernanda, interpretada por Ana María Trujillo, quien desde ese momento se convierte en su obsesión. Ella es la presidente de la empresa, una mujer exitosa, que a todas luces jamás sería una opción realista para las aspiraciones sentimentales de Pedro. No obstante, demostrando lo que siempre ha sido Pedro, un buen hombre, logra superar todos los obstáculos y gracias a su ingenio, y sentido común, termina ganándose el corazón de todos aquellos que trabajan para ella, pero… ¿logrará ganarse el corazón de la mujer?

Justo cuando todo esto ocurre, reaparece la doctora Paula Dávila, la mujer que se robó el corazón de Pedro Coral 20 años atrás. Desde el momento en el que se vuelven a ver, las emociones del Mompirri vuelven a surgir llevándolo a sufrir una encrucijada entre su viejo amor y la mujer que ahora ocupa todos sus pensamientos. ¿Quién se quedará con su corazón?

Aquí, Pedro tendrá que luchar contra nuevos enemigos y retomar amistades del pasado que aún conserva, y que estarán dispuestas a darle una mano y a acompañarlo en esta nueva vida.

Miguel Varoni y Carlos Torres, protagonistas de Pedro el Escamoso: más escamoso que nunca

Miguel Varoni, su protagonista, manifiesta sentirse muy agradecido con este personaje que lo catapultó, no solo en Colombia, sino a nivel mundial y comenta: "Me siento muy agradecido con Dios, con Caracol Televisión, con Dago García, Luis Felipe Salamanca, Juan Carlos Villamizar por hacer posible esta nueva temporada de Pedro el escamoso: más escamoso que nunca, y estoy absolutamente feliz de haber reencarnado este personaje por segunda vez, después de más de 20 años de no haberlo hecho".

"Volverlo a encontrar, volverlo a abrazar, volverlo a sentir, tener la posibilidad de compartir con mis antiguos compañeros y con los nuevos, tener la posibilidad de vivir una vez a este hermoso Mompirri de esta forma tan “mássima” y tan espectacular, pues ha hecho que la vida vuelva a florecer de muchas maneras, recordemos que hace más de 20 años, cuando interpreté a Pedro, me cambió la vida, y su éxito a nivel mundial me catapultó. Yo estoy muy agradecido con Pedro", complementó.

Por su parte, Carlos Torres, el actor que interpreta a Pedro júnior afirma: "Cuando me hablaron de esta nueva temporada de Pedro el escamoso y me dijeron que estaría Miguel Varoni, me animó muchísimo a tomar la decisión de hacer parte de este proyecto, porque lo admiro mucho como actor, ¡para mi es un privilegio! Estoy feliz de hacer parte de esta nueva temporada porque Pedro el escamoso es un ícono. Creamos mi personaje desde cero con los directores, el productor y con todo el equipo, y espero les guste".

Pedro el escamoso: más escamoso que nunca, está escrita por Felipe Salamanca, con la producción ejecutiva de Juan Carlos Villamizar y Dago García, el mismo equipo que estuvo al frente de la historia original, y es dirigida por Juan Carlos Vásquez, Andrés Marroquín y Juan Carlos Villamiza.

Juan Carlos Villamizar, productor ejecutivo, asegura: "La anticipación de esta segunda temporada es palpable en cada palabra, reflejando la mezcla de emoción y responsabilidad que conlleva retomar un proyecto tan querido después de dos décadas. La dirección de esta nueva entrega promete ser un viaje nostálgico y a la vez fresco, manteniendo la esencia de los personajes originales mientras se exploran las complejidades de sus vidas actuales".

"La inclusión de Felipe Salamanca en el equipo de escritura garantiza una continuidad auténtica y una comprensión profunda de la serie, asegurando que los nuevos guiones resuenen con la misma autenticidad y encanto que caracterizaron a la primera temporada. La evolución de los personajes y la introducción de Pedro júnior añaden capas de profundidad a la narrativa, prometiendo una exploración de temas contemporáneos y relaciones interpersonales que resonarán con la audiencia moderna. La serie no solo promete humor y entretenimiento, sino también momentos de reflexión y emoción que seguramente capturarán los corazones de los espectadores", agregó.

No te pierdas el gran estreno de Pedro el Escamoso, más escamoso que nunca el próximo martes 16 de julio. ¡Más galán, más exótico y más escamoso que nunca!