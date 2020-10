Paula Dávila le da la oportunidad a Mayerli y la contrata como su secretaria

Mayerli llega a Freydell para ocupar la vacante como secretaria, pero Paula descubre que la recomendada de Pedro no es la prima del chofer como él se lo aseguró. Por otra parte, Pastor se angustia ante la posible relación amorosa entre Pedro y Mayerli, la cual es insinuada por Lidia, por lo que trata de impedir o cuestionar la contratación.

Conoce la historia de Pedro Coral, un galán atípico que no es rico, no es guapo, no se viste bien y se cree buen bailarín. Es un mujeriego empedernido que llega a Bogotá escapando de su pueblo natal a raíz de un lío de faldas y en su camino se encuentra con una bella mujer que llama poderosamente su atención, la doctora Paula.

Pedro termina empleándose en importaciones Freydell como chofer de Paula, convirtiéndose en su amigo y confidente. El galán se vuelve el paño de lágrimas de la doctora, lo que los llevará a vivir un gran amor, pero con muchos enemigos y unos pocos aliados. Pedro y Paula tendrán que superar varios obstáculos para que su historia de amor llegue a un final feliz.