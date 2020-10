Nidia cumple el trato y anuncia su matrimonio con Perafán

Perafán, muy emocionado por la noticia del matrimonio, manifiesta su alegría con Nidia, no obstante, ella procede a imponerle unas cuantas condiciones para casarse, pues realmente está es enamorada de Pedro Coral, pero necesita darle celos.

Además, el matrimonio también se dio por exigencia de Alirio, pues es lo que Nidia que tiene que hacer a cambio por el trato que hicieron, ya que el abogado pudo conseguir la herencia de Juan Pacheco.

>> Conoce la historia de Pedro Coral, un galán atípico que no es rico, no es guapo, no se viste bien y se cree buen bailarín. Es un mujeriego empedernido que llega a Bogotá escapando de su pueblo natal a raíz de un lío de faldas y en su camino se encuentra con una bella mujer que llama poderosamente su atención, la doctora Paula.

Pedro termina empleándose en importaciones Freydell como chofer de Paula, convirtiéndose en su amigo y confidente. El galán se vuelve el paño de lágrimas de la doctora, lo que los llevará a vivir un gran amor, pero con muchos enemigos y unos pocos aliados. Pedro y Paula tendrán que superar varios obstáculos para que su historia de amor llegue a un final feliz.