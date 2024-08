En qué terminó Pedro, el Escamoso: Fanáticos reaccionaron con ternura y humor al gran final

Pedro, el Escamoso llegó a su fin luego de haber enamorado a los seguidores de Caracol Televisión tanto por su historia como por su elenco de primer categoría, que estuvo conformado principalmente por Miguel Varoni, Carlos Torres, Melanie Dell' Olmo, Ana María Trujillo, entre otros grandes artistas.

Los usuarios de Internet no dudaron en comentar el minuto a minuto del capítulo 23 de esta exitosa producción; por lo que se pudieron leer en X (anteriormente Twitter) diferentes memes que hacían referencia tanto a la relación de Pedro Coral con Fernanda como al vínculo que llegaron a tener Pedro Jr. con Mariana.

En qué terminó la segunda temporada de Pedro, el Escamoso

Una de las sorpresas más llamativas fue que Pedro Jr. quedó con una situación compleja respecto a su corazón. Luego de terminar con Mariana por su infidelidad y las malas actitudes que tuvo, el empresario intentó darse una nueva oportunidad en el amor con Lucía; sin embargo, en el momento menos apropiado se enteraron de que la hija de Fernanda se encontraba embarazada, por lo que la joven optó por no seguir el romance. Lo que no se sabe es si el bebé que viene en camino es del hijo de Coral o de Pipe.

Pedro Coral, por su parte, terminó al lado de la Dr. Fernanda y, la escena más llamativa de la que protagonizaron tuvo lugar en el matrimonio de Lucero, quien presentó a su novio a última hora. La pareja posó con las botas características del personaje mientras se besaban tiernamente.

En cuanto a los personajes secundarios Pastor se robó el show al presentar oficialmente a su novio y Pipe fue capturado por las autoridades luego de que saliera a la luz todo el crimen que cometió en la compañía.

