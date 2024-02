Capítulo 33 completo Pedro el Escamoso: Nidia se entera de las numerosas deudas de Perafán

Mónica termina ayudando a que Lidia conserve su trabajo en Freydell, sin siquiera imaginarse las intenciones que la secretaria tenía detrás. César Luis, por su parte, no pude ocultar el malgenio que esto le genera, además, no sabe que Paula posee una venganza planeada en su contra.

Nidia se encarga de pagar las deudas del doctor Perafán, pues no le gusta tener cuentas pendientes con las personas y no quiere a Gutiérrez encima. Pedro termina siendo sorprendido por la joven Dávila, quien después de tomarse unos tragos con su amante y su esposa no puede evitar el despecho.

