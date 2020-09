Sarita y Franco son sorprendidos por Fernando en medio de apasionado beso

Gabriela le cuenta a Fernando que Sarita está saliendo con un hombre, pues la ha visto muy interesada y enamorada, sin embargo, le preocupa porque no sabe de quién se trata. El hombre le asegura a su patrona que se encargará de descubrir quién es el amor de su hija.

Sara sale en su caballo a encontrarse nuevamente con Franco en los linderos de las fincas, sin embargo, lo que no sabe es que Fernando la está siguiendo para descubrir quién es el hombre con el que se ve.

Por supuesto, la pareja se reencuentra con un apasionado beso y Fernando no lo puede creer cuando los ve y se va corriendo en su caballo.

Gabriela empieza a sentir lo que será la separación de su nieto por el matrimonio de Norma con Juan, pues cree que le prohibirán compartir con él.

Cuando Sarita y Fernando se encuentran en la hacienda nuevamente, el hombre la enfrenta y le reclama por “rebajarse” como sus hermanas al meterse con uno de los Reyes, por lo que la trata de “mujerzuela”. Además, le asegura que Rosario y Franco siguen juntos.

Continúan los preparativos para la boda de Norma y Juan. El abuelo Martín le pregunta a su nieta si puede asistir con su traje de militar, lo que por supuesto disgusta a Gabriela.

Ruth asiste a la cena que Raquel ofrece a Melisa, pero se aburre con la conversación y con las críticas que hacen de los hermanos Reyes, por lo que estalla de la ira y las enfrenta. Raquel termina abofeteando a Ruth porque le dijo ciertas verdades sobre su relación con Leandro.

Sara no deja de pensar en las palabras de Fernando y no puede dormir, pues cree que puede ser verdad que Franco sigue con Rosario.

Fernando visita el bar Alcalá y le informa a Rosario que Franco se encuentra enamorado de Sara Elizondo, por lo que ya no se puede ilusionar más. Por supuesto, la mujer no puede disimular el disgusto.

Sara se pone una cita para aclarar algunos temas. Gabriela ya no soporta más los misterios y le pide que le diga la verdad, no obstante, Sarita le pide que esperen un tiempo a que sus sentimientos estén más claros, pues no quiere ocultarle nada.