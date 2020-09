Pepita genera discordia con una serenata a Martín en el día de su cumpleaños

Luego de una extensa gira, Rosario Montes regresa a presentarse en el bar y el público se siente feliz, no obstante, Armando cuenta que ella se niega a seguir de viaje, pues se siente muy cansada.

Jimena y Norma hablan de la actitud de Sara en los últimos días y analizan si tal vez está enamorada de alguno de los trabajadores de la hacienda. No obstante, dudan que ella haga algo así. Además, Norma le confiesa a su hermana el gran amor que siente por Juan, pues cree que él la quiere mucho y para ella no existe otro hombre en el mundo que no sea él. Además, que está dispuesta a enfrentar a Gabriela por el amor de Juan.

Leandro le revela a Raquel que Óscar es su nuevo socio capitalista y quien lo sacará de la quiebra con la Casa de Modas, por supuesto, esto la ofende mucho y él no duda en enfrentarla fuertemente, por lo que ella le echa un pastel en la cara en medio de un restaurante.

Juan recibe la visita de Dínora Rosales, quien está muy interesada en él y le propone que se vean con más frecuencia. Juntos van a dar un paseo por toda la casa para que ella conozca, momento en el que la mujer intenta sobrepasarse, no obstante, él la detiene.

Gabriela les da la noticia a los trabajadores de la hacienda y a sus hijas del regreso de Fernando como administrador, por lo que les pide que no quiere roces, sin embargo, Sara no se muestra muy de acuerdo y expresa que no se someterá al horario del hombre, pues no está acostumbrada a seguir órdenes.

Martín le dice a Dominga que se siente muy deprimido porque es su cumpleaños, pero nadie se acordó de él ni lo felicitó. No obstante, Pepita tiene la intención de ir a saludarlo y, aunque Fernando se opone, ella hace una celebración y lo sorprende con una serenata muy especial, la cual deja a todos muy sorprendidos, menos a Gabriela, quien se disgusta mucho y no participa de la fiesta.

Manolo y Miguel llegan a la hacienda Reyes para pedir empleo, pero se sorprenden mucho al enterarse que a los que ellos creían unos simples empleados, son los dueños. Franco les da trabajo.

Juan tiene un nuevo encuentro con Norma y aprovecha para regalarle una tierna cadena de oro a su bebé y le promete que le dará todo lo que pueda. La pareja se termina dando un apasionado beso, pues no puede negar su amor.