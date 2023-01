Muerte de Bernardo Elizondo despierta el dolor de Libia y la deshonra de Los Reyes

Por rumores del pueblo, los hermanos Reyes tienen sospechas de las andanzas de su hermana menor Libia, quien enamorada cayó rendida a los pies de Bernardo Elizondo, un hombre adinerado mayor que ella y quien demás tiene esposa y familia pero ella aún no lo sabe.

Por su parte Bernardo, tiene una familia que, aunque es un poco disfuncional convive junta en su hacienda. No obstante la relación con su esposa, Gabriela Acevedo de Elizondo, no es lo que todos piensan, tanto así que ya no hay contacto alguno en la intimidad, lo que lo lleva a enamorarse de Libia.

Aunque los hermanos Reyes, en especial el mayor Juan, se oponen rotundamente a la relación entre Bernardo y Libia, un inesperado embarazó hará que terminen aceptándolo pero sin antes hacer oficial su compromiso, pues no están dispuestos a que la honra de su familia se va afectada.

Tras conocer el embarazo de Libia, Bernardo le promete cielo y tierra a la joven a quien además le compra una hacienda donde vivirán como marido y mujer, sin embargo, todas las promesas se ven truncadas por un fatal accidente que terminan con la vida del hombre.

Al enterarse de la muerte de su promedio, Libia cae en una depresión profunda y el desespero por no saber qué hacer la lleva a acudir a la hacienda de los Elizondo, donde termina conociendo a toda la familia del difunto.

Aunque la joven les revela todo sobre su amorío y embarazo, la familia Elizondo se niega a creerlo y terminan humillando a Libia.

Libia, desconsolada se siente traicionada por Bernardo al ocultarle que ya tenia una familia y su dolor podría llevarla a cometer una locura.

