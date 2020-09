Los Reyes compran unas tierras cercanas a la hacienda Elizondo

Con la llegada de Óscar y Juan a la hacienda de Franco, las cosas empiezan a tornarse bien para los hermanos, pues el mayor queda encargado de la administración y Óscar de las finanzas, logrando ser un gran equipo.

Jimena empieza a triunfar en el mundo de la actuación con sus famosos comerciales y deja a un lado el tema de divorcio con su esposo, Norma logra crecer profesionalmente en el consultorio y llevar un embarazo sano; mientras que Sara se dedica a su hacienda.

Pasan los meses y nace el hijo de Juan y Norma, todos en la familia están felices y ansiosos con la llegada del pequeño, quien se vuelve la adoración de todos, sin embargo, tras seis meses de nacido aún no conoce a su padre.

Juan no pasa un solo día sin pensar en su hijo, se llena de nostalgia al hablar de ellos y, aunque ha pasado el tiempo, sigue siendo el mismo hombre sencillo y está en constante desacuerdo con sus hermanos quienes quieren despojarlo de sus objetos más queridos, como su camioneta.

Los hermanos hacen una reunión con los hacendados de la zona y hablan para comprar unas nuevas tierras, pero Juan les recomienda no hacer negocio ya que los Rosales hicieron una propuesta primero y no sería bueno tener enemigos por el sector, no obstante, Óscar lo convence al mencionarle que los terrenos están cerca de los de la familia Elizondo. En esa reunión Dinora Rosales queda encantada con el mayor de los Reyes.

Rosario Montes no ha parado de estar en giras y disfrutar de su gran éxito, sin embargo, Armando ha demostrado su ambición y no le ha permitido descansar, ella ya se siente exhausta y desea regresar.

Pepita ha logrado formar una gran amistad con don Martín, cosa que tiene molesta a Gabriela y a Sara. Además, tras la noticia de que los terrenos vecinos están en venta no pueden descansar, pues imaginan que quedaran en manos de los Rosales, sin contar que los Reyes se les adelantaron.