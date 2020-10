Juan descubre que Dínora Rosales es la responsable de los ataques

Don Martín continúa muy triste por la pérdida de su empleada de confianza, Dominga, sin embargo, sus nietas tratan de alentarlo diciéndole que está en buenas manos trabajando con los Reyes.

Fernando y Gabriela llegan al club y se encuentran con sus amigos Rosario Montes y Armando, pero estos no son bien recibidos en el lugar, pues todos los miran con desprecio al considerar que no son dignos de ser socios.

Manolo y Miguel notan a un jinete sospechoso merodeando la hacienda de los Reyes y tan pronto informan a Juan, este se monta en su caballo y va a averiguar de quien se trata, cuando se lleva la sorpresa de que es Dínora Rosales, quien con una sonrisa irónica le dispara pero falla en el intento. Juan queda convencido que la malvada mujer es la culpable de todos los ataques que han recibido.

Al otro día, en compañía de la Policía, los hermanos Reyes van a casa de los Rosales, pero estos se hacen los desentendidos y continuan con la mentira de que su hija aún está de viaje. Tan pronto se van, le reprochan a Belinda que le siga todas las locuras a Dínora y le envían un mensaje para que pare con su venganza en contra de Juan o de lo contrario serán ellos quienes terminarán en la cárcel.

Pese a ver dejado a Don Martín, Dominga está contenta de trabajar para los Reyes y aún mas porque puede estar más cerca de Olegario.

Fernando le pide a Gabriela que se vayan juntos de compras a renovar su armario y que en la noche tendrán una cena en la hacienda con varios de sus amigos. La mujer queda desconcertada y no muy contenta con las órdenes de su esposo.

Las discusiones en la hacienda de los Elizondo con los nuevos empleados no paran. Malcom da órdenes a los trabajadores que no son bien vistas por Sarita, pues considera que el hombre no tiene ni idea de manejo de caballos.

>> Conoce la historia de los hermanos Reyes , tres hombres que buscarán vengarse de una poderosa familia que les trajo desgracia, pero que se cruzarán a tres hermosas mujeres que cambiarán sus planes, las hermanas Elizondo .