El rencor hacia los Reyes le impide a Gabriela estar en el cumpleaños de su nieto

Muy indignada, Gabriela les reclama a sus hijas por el desplante que le van a hacer al celebrarle el primer año a Juan David en la hacienda de los Reyes, pues ella era quien quería hacerle una fiesta.

En medio de su furia, Gabriela asegura que no da la autorización para que el pequeño salga de la casa el día de la celebración, no obstante, Martín le hace entender que ella no es la mamá de Juan David para tomar esas decisiones.

Sara le aclara a su mamá que nadie le está negando el compartir en la celebración con su nieto, pues está en todo el derecho de asistir a la fiesta si así lo quiere. Sin embargo, ella aclara que “ni muerta” se doblega para asistir a la hacienda de los Reyes, así pierda a su pequeño Juan David.

Ante esto, Gabriela no puede contener las lágrimas y se lamenta por no poder celebrar el primer año de su nieto, ya que el odio hacia los Reyes se lo impide.

Mientras tanto, en la hacienda de los Reyes todos los invitados festejan por todo lo alto con una gran fiesta llena de sorpresas y decoración.

