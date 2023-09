León es hijo de Juan Reyes y Norma Elizondo. Quiere, respeta y obedece a Erick, su hermano mellizo, y aunque en muchas ocasiones no está de acuerdo con él, trata de seguirle la corriente para no disgustarlo, porque sin él, se siente incompleto. Es simpático, agradable, y podría ser un joven muy dulce, si no fuera por la influencia de Erick. Ama a su familia, sobre todo a Norma y a sus tías Jimena y Sara. León siempre será un aliado de su hermano mellizo.