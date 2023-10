Óscar Reyes le reveló a Jimena que el médico recomendó investigar el caso de su intoxicación

Para nadie de la familia es un secreto que Óscar Reyes y Jimena Elizondo están pasando por una de las etapas más difíciles de su vida en pareja, pues la hermana menor de Norma y Sara ha estado presentando problemas de salud que la obligaron a acudir a un hospital en San Marcos para establecer cómo se encontraba.

Durante el capítulo 21 de Pasión de Gavilanes, la dinastía indomable , la tía de Juan David Reyes recibió la visita de su esposo, quien no solo le preguntó cómo se sentía luego de estar bastante tiempo en reposo, sino que también le confesó lo que conversó con el médico que está llevando su caso.

“El doctor Álvarez me habló de los resultados que salieron del laboratorio y en el análisis hallaron una mínima dosis de estricnina. Yo me pregunto, ¿dónde pudiste ingerir semejante tóxico de esa naturaleza? Hasta me dijo que deberíamos hacer una investigación porque es bien raro, ¿no?”, señaló el hermano de Juan y Franco con un tono de voz bastante preocupado.

Ante la revelación, Jimena se negó a iniciar un proceso para determinar qué era lo que había ocurrido; sin embargo, cabe aclarar que recientemente ella recordó su encuentro con Duván en la hacienda debido a que, al probar la bebida, se percató de que tenía un sabor amargo que le resultó bastante extraño.

Adicionalmente, contó que, para sorpresa de muchos, recibió la visita de Gabriela y Demetrio Jurado, quien se ha encargado de dividir a la familia, pues se ha destacado dentro de la producción por perseguir a Gaby, su sobrina.

“Pero bueno, realmente con la que quiero hablar es con Sarita, me dijo que necesitaba encontrarse conmigo, pero no ha podido venir”, afirmó.

A pesar de que no tiene certeza sobre lo que pasó, Jimena Elizondo cayó en una trampa tendida por Romina, quien utilizó al pequeño Duván para acercarse a ella y darle una sustancia que pondría en riesgo su vida para tener así el camino libre con Óscar, pues desea conquistar tanto su corazón, como la fortuna que posee.

La historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo continúa. Gracias a su amor y lealtad hoy conforman una dinastía poderosa e influyente.