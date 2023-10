Jimena Elizondo sospechó que Duván fue la persona que le agregó alguna sustancia a su bebida

Un verdadero susto se llevó Óscar Reyes y toda la familia cuando se enteraron de que Jimena Elizondo se había desmayado, pues temían que se tratara de un infarto o de un problema de salud mayor que afectara su calidad de vida. Luego de hablar con Sara sobre la preocupante situación, el hermano de Juan decidió visitar a su esposa en el hospital de San Marcos.



Jimena aseguró que desconocía qué le había hecho daño

Cuando tuvo la posibilidad de hablar con su pareja, la menor de las Elizondo confesó que, contrario a lo que los demás llegaban a pensar, no sabía qué alimento pudo haber afectado su organismo; sin embargo, recordó claramente la visita que le hizo Duván.

Mira también: Jimena Elizondo se desmaya y lucha por su vida después de una visita de Duván

“¿Qué pudo haberte hecho daño? Algún medicamento, piensa (…) ¿Berta no te dio alguna comida diferente a la de siempre?”, preguntó el hombre, de manera que la hija de Gabriela contestó: “No, no creo que haya sido algo de comer. Ay, mira, no sé, pero fue horrible, casi me mata”

Antes de sufrir dicho percance, Jimena participó de un nuevo encuentro con el niño que conoció en su casa, a quien invitó a comer en la hacienda mientras Óscar estaba ausente, pues ha logrado establecer que a él le molesta saber que el hijo que tuvo por fuera del matrimonio y su mujer están teniendo cada vez más contacto.

No te pierdas: Jimena recibe a Duván en su casa sin saber que todo es una trampa de Romina

Durante la comida, notó que el sabor de su bebida estaba mucho más amargo que de costumbre; no obstante, descartó que se tratase de una trampa puesta por el niño, pues cree fielmente en su noble corazón.

Publicidad

Lo que no sabe es que la madre del menor no es la mujer que conoció en la casa ubicada en lo más lejano de sus terrenos, sino Romina, quien ha hecho todo lo posible por quedarse con el corazón de Óscar y, por supuesto, con su fortuna.

Te puede interesar: Romina va al centro de modas de Jimena: ¿Se la encuentra o ella ve a su hijo?

No te pierdas Pasión de Gavilanes, la dinastía indomable en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos a través de Caracol Play .

La historia de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo continúa. Gracias a su amor y lealtad hoy conforman una dinastía poderosa e influyente.