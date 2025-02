Capítulo 9 Nuevo Rico, Nuevo Pobre: Brayan toma el puesto de presidente de CartSmart

A su vez, Andrés, al saber que no es hijo de Antonia, le indica que no quiere saber nada sobre ella, aunque la mujer le ofrece su ayuda para continuar con su vida, él opta por no recibir dinero, además de decirle que conseguirá trabajo en la competencia.

