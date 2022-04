El joven Ferreira no será capaz de mantener más su secreto y le contará a Lizeth sobre sus sentimientos hacia Ingrid, sin embargo, no será el único interesado en ganarse su corazón. No te pierdas la historia de Brayan y Andrés todas las noches después de Las Villamizar.

Puedes ver todos los capítulos de nuestras producciones en Caracol Play .