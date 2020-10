J Balvin le pinta la cola a su perro y se defiende de acusaciones por maltrato animal

View this post on Instagram

Hoy tuve el placer de trabajar con ENZO ❤️🧡💛💚💙💜 El hermoso 🤩 hijo de @jbalvin 🎵🎶🎵 La colita esta igual que su álbum 💿 #colores #jbalvin 🔴🟠🟡🟢🔵 Gracias por todo 🙏🏻 If you still haven’t listen to his albums don’t waste time and go listen to it !!!! It’s 🔥 #jbalvin #colores #nataliathegroomer #grooming #groomer #dogsofinstagram #akita #enzo #colombia #usa #hollywood #celebritygromer #jbalvinofficial #jbalvinmerch #jbalvinrojo