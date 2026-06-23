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'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Luis Fernando y su madre llegan a la conclusión de que el comportamiento de Nandito se debe a una mujer. Por eso van a donde Tita y le piden que diga todo lo que sabe sobre la vida de su hermano.

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Victoria y Luis Fernando le dicen a Tita que les cuente lo que sabe de Nandito

Luis Fernando y su madre llegan a la conclusión de que el comportamiento de Nandito se debe a una mujer. Por eso van a donde Tita y le piden que diga todo lo que sabe sobre la vida de su hermano.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 23 de jun, 2026
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