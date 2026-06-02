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'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. La joven le pregunta a su abuela la verdad y ella niega todo, pero cuando habla con Fernando, él le rompe el corazón diciéndole que sí. María se entera y dice que él hace eso por el odio hacia ella.

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Tita quiere confirmar si es adoptada y habla con Luis Fernando

La joven le pregunta a su abuela la verdad y ella niega todo, pero cuando habla con Fernando, él le rompe el corazón diciéndole que sí. María se entera y dice que él hace eso por el odio hacia ella.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 2 de jun, 2026
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