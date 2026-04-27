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'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. María habla con su suegro y le pide que envíe un abogado de la empresa para tomar el caso del adolescente y así sacarlo de la cárcel. Mientras tanto, Fernando habla con Penélope y tienen una cita.

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María pide la libertad de Nandito, pero todo lo hace a escondidas de su esposo

María habla con su suegro y le pide que envíe un abogado de la empresa para tomar el caso del adolescente y así sacarlo de la cárcel. Mientras tanto, Fernando habla con Penélope y tienen una cita.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 27 de abr, 2026
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