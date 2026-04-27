En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. María habla con su suegro y le pide que envíe un abogado de la empresa para tomar el caso del adolescente y así sacarlo de la cárcel. Mientras tanto, Fernando habla con Penélope y tienen una cita.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
María pide la libertad de Nandito, pero todo lo hace a escondidas de su esposo
María habla con su suegro y le pide que envíe un abogado de la empresa para tomar el caso del adolescente y así sacarlo de la cárcel. Mientras tanto, Fernando habla con Penélope y tienen una cita.