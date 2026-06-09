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'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio'. El hombre va al barrio en el que vive Nandito y le dicen que él está en casa de María. Fernando va a casa y allí le apunta con un arma. María le confiesa que es el hijo que perdió hace años.

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Luis Fernando se entera de que Nandito está en su casa y llega a amenazarlo

El hombre va al barrio en el que vive Nandito y le dicen que él está en casa de María. Fernando va a casa y allí le apunta con un arma. María le confiesa que es el hijo que perdió hace años.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 9 de jun, 2026
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