En 'María la del Barrio'. El hombre va al barrio en el que vive Nandito y le dicen que él está en casa de María. Fernando va a casa y allí le apunta con un arma. María le confiesa que es el hijo que perdió hace años.
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Luis Fernando se entera de que Nandito está en su casa y llega a amenazarlo
El hombre va al barrio en el que vive Nandito y le dicen que él está en casa de María. Fernando va a casa y allí le apunta con un arma. María le confiesa que es el hijo que perdió hace años.