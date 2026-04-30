En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. La mujer pregunta que si María no puede tener hijos y si es por esa razón que adoptaron a Tita. Luis Fernando le dice que por qué sabe eso y le comenta a su papá que ella actúa sospechosa.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
Luis Fernando no entiende por qué Verónica sabe la verdad de Tita
La mujer pregunta que si María no puede tener hijos y si es por esa razón que adoptaron a Tita. Luis Fernando le dice que por qué sabe eso y le comenta a su papá que ella actúa sospechosa.