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'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. La mujer pregunta que si María no puede tener hijos y si es por esa razón que adoptaron a Tita. Luis Fernando le dice que por qué sabe eso y le comenta a su papá que ella actúa sospechosa.

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Luis Fernando no entiende por qué Verónica sabe la verdad de Tita

La mujer pregunta que si María no puede tener hijos y si es por esa razón que adoptaron a Tita. Luis Fernando le dice que por qué sabe eso y le comenta a su papá que ella actúa sospechosa.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 30 de abr, 2026
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